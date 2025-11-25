 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 25 novembre 2025, 09:40

Emanuela Verzella, il ricordo: “Maurizio Sella lascia un'eredità indelebile che continuerà a ispirare le future generazioni”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ci sono lutti che vivono d’intimità, tra gli affetti di casa. Ci sono lutti che coinvolgono, spesso e per ragioni diverse, l’intera comunità. Per la comunità biellese la perdita di Maurizio Sella è tra questi ultimi. La città lo potrà ricordare per la sua visione umanistica dell'economia, unita a una straordinaria dedizione al lavoro; Maurizio Sella lascia un'eredità indelebile che continuerà a ispirare le future generazioni. Sincere condoglianze alla famiglia nella condivisione e nella consapevolezza del suo profondo rispetto per il territorio."

Emanuela Verzella, consigliera regionale

