Morte Maurizio Sella, Chiorino: “Biella perde una figura di riferimento, un esempio di serietà e dedizione”

«La scomparsa del Presidente Maurizio Sella addolora profondamente me e - ne sono certa - tutti i cittadini biellesi. Se ne va un uomo che ha rappresentato con eleganza, competenza e visione una parte importantissima della storia economica e civile del nostro territorio. Un imprenditore capace di coniugare radici e innovazione, sempre fedele al valore del lavoro e al senso di responsabilità verso quel biellese a lui tanto caro. Biella perde una figura di riferimento, un esempio autentico di serietà e dedizione. Alla famiglia Sella e a tutti i suoi cari rivolgo il mio più sincero abbraccio e la vicinanza mia e di tutta la Regione Piemonte in questo momento di grande dolore». Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.