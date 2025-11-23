 / ATTUALITÀ

Morte Maurizio Sella, Zappalà: “Figura di straordinaria rilevanza per il Biellese”

“La notizia della scomparsa di Maurizio Sella colpisce profondamente l’intera comunità biellese e tutto il Piemonte. Con lui se ne va una figura di straordinaria rilevanza nel mondo economico e finanziario, ma soprattutto un uomo che ha saputo interpretare con competenza, visione e radicamento territoriale il ruolo di guida di una realtà fondamentale per il nostro territorio: il Gruppo Sella”. Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

“Il nome Sella è legato in modo indissolubile alla storia di Biella, alla sua tradizione imprenditoriale e alla capacità di innovare senza perdere il legame con le proprie radici. Alla sua famiglia, ai collaboratori del Gruppo e a tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa, rivolgo le mie più sentite condoglianze”.



 

c. s. uff. stampa Zappalà g. c.

