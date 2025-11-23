Addio a Maurizio Sella, il ricordo del presidente Uib Paolo Barberis Canonico: “Ci lascia un grande uomo”

Il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico, ricorda Maurizio Sella, amico e grande banchiere: "A Maurizio Sella sono legato da un'amicizia che, prima con mio padre e poi anche con me, dura da una vita: ci lascia un grande uomo e un personaggio di caratura internazionale, una persona dall'umiltà disarmante e dalla visione straordinaria".

E aggiunge: "Ricordo in particolare un episodio di molti anni fa. Ci siamo trovati per caso seduti vicini in un viaggio aereo di ritorno a casa e gli ho parlato delle strategie che avevo in mente per l'azienda. Mi disse: "Devi pensare ad ogni scelta che fai oggi, rispetto alle conseguenze che avrà fra 20 o 30 anni". Allora mi ha regalato un consiglio preziosissimo, che ho fatto mio e che seguo tutt'ora quando devo prendere una decisione importante".

Per Barberis Canonico "Maurizio Sella lascia un'eredità immensa, non solo dal punto di vista imprenditoriale ma anche etica e morale: un'eredità che certamente i figli Pietro e Federico sapranno raccogliere. A loro e a tutta la famiglia Sella vanno le mie più sincere e sentite condoglianze".