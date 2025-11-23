Lutto per la morte di Maurizio Sella. Pella: “Aveva visione e straordinaria umanità”

“La scomparsa di Maurizio Sella, figura di assoluto rilievo del mondo bancario e imprenditoriale, ci addolora profondamente tutti. Di lui voglio ricordare non solo le straordinarie capacità imprenditoriali, ma soprattutto la grande umanità, suo tratto distintivo che ho avuto l’onore di riscontrare personalmente. Anche quando ha raggiunto posizioni di prestigio nazionale e internazionale, non ha mai perso di vista il legame profondo con ciò che aveva costruito e con la sua città di Biella” .Lo dichiara in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio della Camera, vice-responsabile Enti locali di Forza Italia e sindaco di Valdengo.

“La sua visione, la sua lungimiranza e le sue qualità umane hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro territorio biellese, che gli sarà per sempre riconoscente – sottolinea Pella - Ai figli Pietro e Federico va il mio più forte abbraccio, nella consapevolezza che sapranno portare avanti il percorso e la visione del loro caro padre con la stessa forza, passione, integrità e impegno”.