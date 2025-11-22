 / Pallavolo

Pallavolo | 22 novembre 2025, 12:00

Sconfitta casalinga per il Salussola Volley FOTO e VIDEO

Sconfitta casalinga per il Salussola Volley (foto di Ciro Simoni)

Serata dal sapore amaro quella di ieri, 21 novembre, per il Mercatino Francising Biella Salussola Volley, che è stato superato in casa con il punteggio di 2-3 dal Volley Crescentino in una gara valida per il campionato di Prima Divisione. 

Il match ha regalato al pubblico presente una sfida intensa e combattuta, caratterizzata da un continuo alternarsi nel punteggio tra le due formazioni. Nonostante la determinazione e l'impegno profuso, i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare le opportunità nel tie-break decisivo, dovendo arrendersi alla compagine avversaria. L'epilogo sportivo è stato purtroppo accompagnato da un episodio spiacevole: si registra infatti l'ennesimo infortunio stagionale che ha colpito l'atleta Alessio Roà, numero 99 della squadra, costretto ad abbandonare il campo durante l'incontro. A lui vanno i più sentiti auguri di pronta e completa guarigione da parte di tutta la società. 

Nonostante la sconfitta, lo staff tecnico e gli atleti ritengono che ci siano "molti spunti positivi da cui ripartire", come sottolineato dai giocatori Carlo Giordani e Fabrizio Tranchita nelle dichiarazioni post-partita. La squadra è già focalizzata sull'analisi degli errori commessi per affrontare con maggiore consapevolezza i prossimi impegni. Il Mercatino Francising Biella Salussola Volley invita tutti i suoi sostenitori al prossimo incontro casalingo, che si terrà venerdì 28 novembre contro il Multimed Volley Vercelli. Sarà fondamentale l'apporto del pubblico per sostenere la squadra nella ricerca dei punti. 

c. s. Salussola Volley g. c.

