Sconfitta casalinga per il Salussola Volley FOTO e VIDEO

Serata dal sapore amaro quella di ieri, 21 novembre, per il Mercatino Francising Biella Salussola Volley, che è stato superato in casa con il punteggio di 2-3 dal Volley Crescentino in una gara valida per il campionato di Prima Divisione.

Il match ha regalato al pubblico presente una sfida intensa e combattuta, caratterizzata da un continuo alternarsi nel punteggio tra le due formazioni. Nonostante la determinazione e l'impegno profuso, i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare le opportunità nel tie-break decisivo, dovendo arrendersi alla compagine avversaria. L'epilogo sportivo è stato purtroppo accompagnato da un episodio spiacevole: si registra infatti l'ennesimo infortunio stagionale che ha colpito l'atleta Alessio Roà, numero 99 della squadra, costretto ad abbandonare il campo durante l'incontro. A lui vanno i più sentiti auguri di pronta e completa guarigione da parte di tutta la società.

Nonostante la sconfitta, lo staff tecnico e gli atleti ritengono che ci siano "molti spunti positivi da cui ripartire", come sottolineato dai giocatori Carlo Giordani e Fabrizio Tranchita nelle dichiarazioni post-partita. La squadra è già focalizzata sull'analisi degli errori commessi per affrontare con maggiore consapevolezza i prossimi impegni. Il Mercatino Francising Biella Salussola Volley invita tutti i suoi sostenitori al prossimo incontro casalingo, che si terrà venerdì 28 novembre contro il Multimed Volley Vercelli. Sarà fondamentale l'apporto del pubblico per sostenere la squadra nella ricerca dei punti.