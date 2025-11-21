“Dall’oro al portafoglio ideale”: conferenza a Cossato, Fabbris fa il tutto esaurito

Si è tenuta mercoledì 19 novembre scorso la conferenza dal titolo “Dall’oro al portafoglio ideale: come diversificare e ottenere investimenti profittevoli”, a cura di Andrea Fabbris, consulente finanziario indipendente. L’evento, organizzato da UPB Educa, si è svolto presso la sede di Cossato registrando il tutto esaurito e un forte interesse da parte dei partecipanti.

Fabbris ha aperto l’incontro ripercorrendo la storia dell’utilizzo dell’oro, per poi arrivare ai giorni nostri e illustrare le dinamiche che hanno determinato la recente crescita dei prezzi. In seguito sono stati analizzati gli strumenti per investire in oro e le modalità con cui inserirlo all’interno dei portafogli di investimento per ottimizzare i rendimenti.

Come ormai d’abitudine, l’esposizione è stata accompagnata da casi pratici e da uno stile comunicativo chiaro, comprensibile anche ai neofiti. L’evento sarà riproposto a Biella nella data di martedì 20 gennaio prossimo.



