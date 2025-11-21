Scontro fra due auto a Chiavazza: ragazza in ospedale FOTO

Si è verificato intorno alle ore 13:30, a Chiavazza, un sinistro stradale che ha coinvolto due autovetture.

All'incrocio fra via Lorenzo Cucco e via Edmondo De Amicis, i veicoli si sono scontrati probabilmente a causa di una mancata precedenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato soccorso ai conducenti e portato una ragazza in ospedale, in codice verde, per ulteriori accertamenti. La Polizia Locale è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area ed è attualmente impegnata nei rilievi.