Scontro fra due auto a Chiavazza: ragazza in ospedale FOTO

Scontro fra due auto a Chiavazza: ragazza in ospedale - Foto di Mattia Baù

Si è verificato intorno alle ore 13:30, a Chiavazza, un sinistro stradale che ha coinvolto due autovetture. 

All'incrocio fra via Lorenzo Cucco e via Edmondo De Amicis, i veicoli si sono scontrati probabilmente a causa di una mancata precedenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato soccorso ai conducenti e portato una ragazza in ospedale, in codice verde, per ulteriori accertamenti. La Polizia Locale è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area ed è attualmente impegnata nei rilievi.

