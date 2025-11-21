Corsi di sicurezza stradale per bambini e ragazzi: il progetto della Polizia Locale di Salussola

Anche quest’anno la Polizia Locale di Salussola porta nelle scuole primarie e secondarie i corsi dedicati all’etica e al codice della strada. Un progetto in cui il Comandante Alessio Santi crede profondamente: educare fin da piccoli alla responsabilità, al rispetto delle regole e alla sicurezza significa costruire basi solide per il futuro.

“I bambini e i ragazzi sono il nostro domani, e non dobbiamo smettere di credere in loro”, sottolinea Santi. Un impegno che continua e che, anno dopo anno, contribuisce a formare cittadini più consapevoli.