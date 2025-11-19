Salussola Volley, esordio incoraggiante per la squadra amatoriale

Esordio positivo, nonostante la sconfitta, per la nuova squadra amatoriale del Salussola Volley, scesa in campo ieri sera a Fara Novarese contro il Volpiano per la prima gara ufficiale della stagione. Il match, molto combattuto, si è concluso 3-0 a favore dei padroni di casa, con i parziali di 25-19, 25-20 e 25-23.

La formazione amatoriale del Salussola Volley, composta da atleti di età diverse – dai più giovani fino a giocatori di età media – ha mostrato buone qualità tecniche e un notevole spirito di squadra, elementi che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. Nonostante il risultato, l’allenatore Diego ha espresso soddisfazione per l’impegno e l’atteggiamento messi in campo dai suoi ragazzi.

Commenti positivi anche da parte dell’allenatrice Marta, che ha seguito la partita a distanza per impegni personali, sottolineando l'importanza del percorso di crescita di questo gruppo. La “cantera” del Salussola Volley, al suo debutto ufficiale, ha quindi mostrato segnali incoraggianti, confermando l’intenzione della società di investire nello sviluppo di nuovi talenti e nella diffusione della cultura pallavolistica sul territorio.