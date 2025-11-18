Pallavolo, Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, il punto su serie D e settore giovanile FOTO

Un weekend decisamente positivo per le varie formazioni della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Primi meritatissimi punti per la Serie D ed en-plein di vittorie per tutto il Settore Giovanile .

SERIE D

Serie D Girone A - 6a giornata

PalaIgor di Novara

Volley Novara - M-APPHOTEL SPB 3-2

(23-25/25-15/25-13/22-25/15-7)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 2, Caligaris 1, Benanchietti 3, Shapkin 2, Rolando 6, Colombara (L), Pietropoli 2, Ressia 10, Petrache 14, Ramella Pezza S. 2, Bottigella (L), Grosso 1, Kuhla 2, Castrovilli 8. Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Finalmente anche un punto in classifica, in aggiunta alla bella prestazione contro una squadra che ha comunque meritato la vittoria. Avevamo un paio di defezioni importanti ma ci siamo difesi bene: nel primo set siamo stati anche “aiutati” da una buona dose di errori avversari, mentre invece nel quarto ho visto una grande reazione – morale, tecnica e tattica – alla superiorità del gioco di Novara. Il tie-break è stato più che guadagnato».

UNDER19

Under19 Girone A – 5a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola – OFFICINA POZZO SPB 0-3

(15-25/19-25/14-25)

Coach Giovanni BONACCORSO: «Quello di Domodossola è sempre stato un campo particolarmente ostico, per non parlare del fatto che per noi si tratta di una trasferta piuttosto lunga. Negli anni avevamo sempre faticato, quindi tornare a casa con una vittoria netta e mai in discussione – come testimoniano i parziali – è una grande soddisfazione. Il merito è dei ragazzi, che hanno mantenuto un atteggiamento positivo senza mai farsi condizionare dal lungo viaggio, dall’ambiente e dalle assenze nel roster».

UNDER18 UISP

Under18 UISP – 1a giornata

PalaRua di Torino

Auxilium Monte Rosa – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 0-3

(11-25/14-25/17-25)

Coach Alberto COLOMBO: «Una partita ben giocata, seppur contro un avversario non fortissimo tecnicamente. Un buon inizio di campionato che lascia sicuramente ben sperare, anche se siamo solo al principio del nostro percorso: ci sono ancora molte cose da imparare e su cui lavorare. Occorre rimanere sempre concentrati e non adattarsi mai agli avversari».

UNDER17

Under17 Girone B - 5a giornata

PalaPajetta di Biella

ENERCOM SPB – GSO Varallo Pombia 3-0

(25-7/25-19/25-7)

Coach Simone MARANGIO: «Affrontavamo una squadra che, al momento, ha un livello di gioco più basso del nostro. Abbiamo gestito bene la partita, sfruttando in maniera ampia il roster e concedendo anche un po’ di riposo a chi arrivava affaticato dalla settimana di allenamenti e dall’impegno del giorno precedente in Serie D. Il risultato pieno evidenzia la determinazione della squadra, che non si adatta mai al gioco e ai ritmi degli avversari. Una prova di maturità, che denota il buon lavoro e la concentrazione dei ragazzi sugli obiettivi prefissati».

UNDER15

Under15 Girone B - 5a giornata

Palestra comunale di Alice Castello (VC)

Pallavolo Santhià Stamperia Alicese – AM IMPIANTI SPB 0-3

(17-25/11-25/21-25)

Coach Antonio REMOLLINO: «Il risultato finale di 3-0 è piuttosto netto, come l’andamento della partita. L’avversario era sicuramente più forte rispetto a quello della giornata precedente, ma anche i ragazzi sono riusciti ad esprimersi in maniera migliore. Posso di certo affermare che inizia a intravedersi qualcosina del lavoro svolto finora».