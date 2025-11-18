Ottimi risultati per la Ippon 2 alle qualificazioni regionali Juniores

Sabato 1° novembre a Leinì, si sono svolte a le qualificazioni regionali per i Campionati Italiani della categoria Juniores in programma al Lido di Ostia dal 21 al 23 novembre. Tutti gli atleti della Ippon 2, preparati e seguiti dai tecnici Maurizio Feggi e Thomas Taglioretti, si sono distinti con ottime prove, conquistando il pass per le Finali Nazionali.

Risultati Juniores: Cristian Spilinga, medaglia d’oro nei -50 kg; Vittoria Pozzo, 2ª classificata nei -48 kg; Francesca Magliola, 3ª classificata nei -48 kg; Caterina Sasso, 3ª classificata nei -59 kg; Gaia Condemi, 3ª classificata nei -59 kg. Filippo Mosca si è qualificato di diritto grazie al quinto posto ottenuto ai Campionati Italiani 2024.

Nella stessa giornata si sono svolte altre due competizioni: i Campionati Regionali Seniores e la gara Under 12. Nel torneo Seniores, Alessandro Demargherita ha gareggiato nella categoria -67 kg, conquistando una meritata medaglia d’argento. Nella gara Under 12, la Ippon 2 ha schierato sei giovani atleti: tre impegnati nel kata e tre nel kumite.

Risultati Kata: 2ª Alessandra Schiano; 3ª Amelia Bellini; 3ª Sara Biasibetti.Risultati Kumite: 2º Elia Beltrami; 3º Alessio Gnemmi; 3ª Vanessa Fattori. Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la società, che conferma la qualità del costante lavoro di preparazione tecnica svolto dai suoi allenatori.