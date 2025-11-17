Partono le Competizioni Sportive Scolastiche 2025/2026: oltre 170 studenti in gara FOTO

Sono iniziate in questi giorni le Competizioni Sportive Scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026, con un grande entusiasmo da parte di studenti e insegnanti. Venerdì 14 novembre si sono svolte le prime gare, che hanno visto la partecipazione di 108 allievi delle scuole medie e 63 studenti delle superiori.

Le competizioni hanno coperto diverse specialità: per le scuole medie i ragazzi hanno gareggiato in delfino, dorso, rana, stile libero, categoria speciale e staffetta mista, mentre per le superiori le prove comprendevano delfino, dorso, rana, stile libero, DVA e staffetta stile libero.

Queste le classifiche che valgono per le ammissioni alle regionali.

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Le Competizioni Sportive Scolastiche rappresentano un’occasione importante per promuovere la pratica sportiva tra i giovani, incoraggiando la collaborazione, la disciplina e il rispetto delle regole, oltre a valorizzare il talento dei singoli studenti.