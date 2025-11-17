A Viverone sta per nascere il nuovo portale turistico, l'appello ai cittadini: “Mandateci le vostre foto”

C'è ancora tempo per inviare la propria immagine simbolo di Viverone che andrà a formare il nuovo portale turistico pronto a nascere.

“E vogliamo che parli di voi, di chi vive e ama il territorio ogni giorno – riporta il Comune sui propri canali social - Hai una foto di un tramonto, un vicolo, o un luogo a cui sei particolarmente affezionato? Mandacela! Potrebbe finire sul nuovo sito ufficiale di promozione turistica. Manda le immagini a viveronecomune@gmail.com entro il 21 novembre. Facci vedere il territorio attraverso il tuo obiettivo”.