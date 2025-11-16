Festa di San Martino a Camburzano, la tradizione è più forte del maltempo FOTO

La pioggia di queste ore non ha abbattuto l'animo della comunità di Camburzano che, nella giornata odierna, 16 novembre, ha preso parte alla Festa di San Martino, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del paese.

La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la Parrocchia di San Martino e numerose associazioni locali, ha animato il borgo della Valle Elvo e, come da tradizione, il cuore della festa è stato il mercatino degli hobbisti, tra stand di artigiani e appassionati. Oltre alle piccole lavorazioni di falegnameria erano presenti attività per i ricami e opere di pittura nel pieno rispetto della filosofia dell’autoproduzione.