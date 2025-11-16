Cinquina da incorniciare per il Tennistavolo Splendor, in 3 campionati è capolista

E' stato un fine settimana da ricordare per il Tennistavolo Splendor 1922, con cinque vittorie su cinque incontri e il primato in D1 D2 e D3, ma andiamo con ordine e analizziamo le partite.

C2

Al termine di una sfida combattuta, Splendor Unipol di Bocchio, piega per 5 a 4 in trasferta la Regaldi Novara. Incontro sempre sul filo di lana, che vede protagonista Erick Marangone che si aggiudica tutti e tre i suoi incontri e lancia i cossatesi. Matteo Bianchetto e Gabriele Pronesti' fanno il resto e portano a casa un importantissima vittoria in ottica salvezza. Assente per infortunio nello Splendor Daniele Cesario.

D1

Gentile impianti non sbaglia e conquista il successo contro l'ostica formazione del Tennistavolo Vercelli. A brillare al PalaAguggia è Riccardo Pegoraro, con due vittorie, con la decisiva sfida vinta per 3 a 2, 11 a 9 al quinto set. Ottima la prova dei giovani emergenti Tommaso Zoppello e Riccardo Motta che con una vittoria a testa fissano il 4 a 2 finale, che conferma i cossatesi al comando del girone. Sabato derby a Biella per il primato.

D2

Ancora una vittoria per i ragazzi dell Immobiliare Bugella, al PalaAguggia che, capitanati dall esperto Michele Capodiferro, battono il San Giuseppe per 4 a 2 e rimangono solitari al comando del girone. Capodiferro si aggiudica come da pronostico i suoi incontri, a fare il resto ci pensano i giovani Andrea Saitta e Francesco Bidese che conquistano i due restanti punti necessari per agguantare la vittoria. Sabato prossimo test importante contro il forte Romagnano.

D2

Grande soddisfazione per la prima vittoria di Siviero / El. Scarpa in campionato, alla palestra di Castelletto Cervo i cossatesi si impongono con un perentorio sei a zero al TT San Giuseppe. Due punti importantissimi per i ragazzi di capitan Antonio Zamuner che firmano i sei punti con le due vittorie di Massimo Graziano e Roberto Milani e una a testa per ROberto Marinone e Pietro Ferraris. Purtroppo i due punti conquistati lasciano la squadra, penalizzata da due punti, ancora a quota zero ma i segnali sono piu incoraggianti in chiave salvezza.

D3

MB Line sbanca il campo della Sisport a Settimo nel pomeriggio di sabato e continua a tenere la testa del girone. La squadra composta dai più giovani del vivaio cossatese e capitanata dall allenatrice Daniela Sandigliano.si impone per 5 a 1 sui locali con due vittorie di Mattia Zoppello che mantiene la sua media di 100 per 100 di vittorie. Due vittorie anche per Lorenzo Caschili e una per Leonardo Alvarado, suggellano questo prolifico fine settimana per il tennistavolo cossatese.