Oropa, la Sacra Effigie torna a splendere: celebrato il rito al Santuario mariano FOTO

Si è svolto ieri, sabato 15 novembre, alle 14.30, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, il tradizionale rito di pulizia della Sacra Effigie. Un appuntamento molto atteso dai fedeli, che anche quest’anno ha richiamato una grande affluenza di biellesi e non solo: presenti infatti numerosi pellegrini provenienti anche da fuori provincia, nonostante la fitta nebbia che ha avvolto la conca di Oropa per tutta la giornata.

La cerimonia, officiata dal rettore del Santuario don Michele Berchi alla presenza del vescovo di Biella Roberto Farinella, ha seguito il rito tramandato nei secoli: la statua della Madonna è stata portata all’esterno del sacello per permettere la pulizia con un semplice panno di lino, in un gesto simbolico e affettuoso che da sempre viene definito una “carezza alla Madonna”.

Come accade ogni anno, anche ieri è stato constatato il fenomeno che da sempre incuriosisce fedeli e studiosi: sui volti della Madonna e di Gesù non si posa mai la polvere. Un fatto che, pur non trovando spiegazione, viene attestato puntualmente durante il rito e contribuisce a mantenere viva la devozione attorno alla Sacra Effigie.

Al termine della pulizia, ai presenti è stato donato un piccolo lino con il quale i pellegrini hanno potuto accarezzare la Madonna prima che la statua venisse nuovamente riposta nella teca.