 / Valle Elvo

Valle Elvo | 14 novembre 2025, 09:00

Cantieri di lavoro in Valle Elvo: sei persone over 45 impegnate nei comuni del territorio

Progetto regionale coordinato dall’Unione Montana Valle Elvo: “Un aiuto per chi cerca occupazione e per i comuni”

Cantieri di lavoro in Valle Elvo: sei persone over 45 impegnate nei comuni del territorio

Cantieri di lavoro in Valle Elvo: sei persone over 45 impegnate nei comuni del territorio

Da lunedì 17 novembre nei comuni della Valle Elvo saranno attivati i cantieri di lavoro, un’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte e coordinata a livello locale dall’Unione Montana Valle Elvo. Il progetto, rivolto a persone over 45 senza reddito, permetterà a quattro uomini e due donne di prestare servizio nei comuni di Graglia, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pollone, Sala e Zubiena.

I partecipanti, con la qualifica di aiuto cantoniere, sono stati selezionati a seguito del bando regionale aperto a fine settembre. La procedura di gara e le selezioni sono state curate dall’Unione Montana, che ha anche organizzato la formazione obbligatoria di 8 ore prevista dal decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutti i candidati hanno inoltre sostenuto la visita medica di idoneità prima dell’avvio delle attività.

Il progetto avrà una durata di un anno, fino a novembre 2026, con un impegno di 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana.
Ogni comune partecipa con una quota di cofinanziamento del 20%, mentre l’Unione Montana sostiene i costi di formazione, visite mediche e altri oneri organizzativi. Il resto del finanziamento è coperto dai fondi regionali.

"Siamo lieti che anche quest’anno si parta con questo strumento di politica attiva – spiega la presidente dell’Unione Montana Monica Mosca –. Ha una doppia valenza: da un lato offre un’opportunità di reddito e reinserimento a chi è disoccupato, dall’altro aiuta i comuni con una forza lavoro di supporto, anche se part-time".

L’Unione Montana svolge il ruolo di supervisore del progetto, monitorando la presenza e l’attività dei lavoratori insieme ai tutor comunali designati.
Il responsabile del coordinamento Fogliatti si rapporterà con le varie amministrazioni per assicurarsi che tutte le fasi si svolgano secondo il programma.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore