Oltre il Limite: un Viaggio nello Sport Paralimpico. Panathlon Biella celebra gli atleti azzurri FOTO

Martedì 11 novembre, presso la Sede del Circolo Sociale a Biella, si è svolto il consueto Convivio (il numero 698!) mensile del Panathlon Club di Biella. Il tema della serata che ha coinvolto i tantissimi soci e ospiti aveva un tema evocativo: "Oltre il Limite: un Viaggio nello Sport Paralimpico".



Dopo l'introduzione della serata con la presentazione degli ospiti Silvia Visaggi (Guida di ParaTriathlon, pluri titolata a livello nazionale, europeo, mondiale e medaglia d'argento olimpica a Parigi 2024) e Michele Pasquazzo (plurititolato nel mezzofondo e nel fondo paralimpico italiano e atleta della nazionale italiana paralimpica di Triathlon), la presidente Anna Zumaglini ha illustrato ai presenti un bellissimo ed emozionante reportage fotografico della manifestazione "Sportivamente Insieme" che grazie al magnifico coordinamento del Socio Panathlon Raffaella Merlo Bilotti e alla generosa partecipazione dei tanti Club di Servizio (Inner Wheel Biella, Inner Wheel Santhià-Crescentino, Inner Wheel Biella Piazzo, Lions Club Bugella Civitas, Biella Soroptimist Club, Rotary Club Biella e come Club organizzatore il Panathlon Club Biella) ha consentito la donazione del ricavato della manifestazione alle benemerite Associazioni: Asad Biella, Polisportiva Handicap Biellese e Centro Don Franco Picco-Giovanni XXIII.



Il convivio ha accolto i responsabili delle associazioni e i rappresentanti dei "Service Club" con un grande applauso significando ancora una volta il successo della manifestazione benefica. Dopo la cena il focus si è indirizzato sugli ospiti della serata e sul tema paralimpico. Emozioni e vivo interesse hanno destato i filmati e le fotografie degli atleti ospiti, l'argento olimpionico azzurro (tesserata per la Società biellese Campione d'Italia Valdigne Triathlon), Francesca Tarantello ha inviato un bellissimo messaggio video, mentre la sua guida, la fortissima Silvia Visaggi ospite in sala, ha raccontato la sua recente trasferta ai Mondiali di Wollongong in Australia dove con la sua compagna di nazionale e di Team ha conquistato un altro splendido argento mondiale.



Emozionante il racconto della gara Paralimpica di Parigi che ha destato una vera commozione nel pubblico presente. Successo incredibile ha poi ottenuto la Medaglia Olimpica, vera sorpresa della serata, oggetto di foto ricordo e di selfie tra i tanti appassionati sportivi. Il secondo ospite d'onore è stato l'atleta Paralimpico trentino Michele Pasquazzo, che ha raccontato al pubblico ed ai conduttori della serata, i soci Massimo Coda ed Ettore Antoniotti, il suo debutto e suoi Titoli Italiani nel fondo e mezzofondo dell'Atletica Leggera e il suo graduale passaggio al Triathlon dove cercherà di ottenere la qualifica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.



Molte le domande dei presenti che hanno riversato sugli ospiti le loro curiosità ed il loro vivo apprezzamento sui risultati ottenuti. Dopo le tantissime foto di rito la presidente ha dato appuntamento al convivio di dicembre che avrà come fulcro il consueto appuntamento per gli auguri natalizi.