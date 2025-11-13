Pallavolo: margini di crescita per Virtus Biella e buone conferme del settore giovanile

Serie D – Virtus Biella lotta, ma non basta contro Pallavolo Settimo

Nonostante una gara giocata con determinazione, la Prima Squadra cade in casa contro Pallavolo Settimo con il punteggio di 0-3 (21-25, 21-25, 27-29).

Le ragazze restano in partita fino alla fine, come dimostra il tiratissimo terzo set, ma non riescono a concretizzare nei momenti decisivi. Una prestazione comunque positiva, che conferma il carattere del gruppo e lascia buone basi su cui costruire le prossime sfide.

Prima Divisione – Una sconfitta che lascia segnali positivi

Sconfitta per 1-3 (8-25, 20-25, 25-23, 8-25) per le giovani atlete virtussine contro le esperte del Vigliano Volley.

Dopo un avvio in salita, le ragazze reagiscono con determinazione, riuscendo a conquistare un set contro avversarie di grande esperienza. La crescita del gruppo è evidente: la direzione intrapresa è quella giusta.

Under 18 – Vittoria netta a Trecate

Successo pieno contro Sangiuseppe, con un convincente 3-0 (16-25, 19-25, 19-25).

Gara affrontata con ordine tattico e determinazione, con un ritmo di gioco in costante crescita set dopo set. Una vittoria che conferma la maturazione tecnica e mentale della squadra.

Under 16 Eccellenza – Vittoria piena in trasferta a Omegna

Prestazione solida per le ragazze dell’Under 16 Eccellenza, che espugnano il difficile campo di Omegna con un netto 3-0 (26-24, 25-17, 25-18).

Dopo un primo set equilibrato, la squadra ha preso in mano la partita, imponendo il proprio gioco nei successivi parziali. Un risultato che premia il carattere e l’organizzazione del gruppo.

Under 13 – Buoni segnali nonostante la sconfitta

Contro Cigliano, l’Under 13 cede per 3-1 (25-15, 25-13, 23-25, 25-11).

Dopo un avvio difficile, le giovanissime virtussine hanno reagito con grinta, conquistando un bel terzo set e dimostrando tenacia e spirito di squadra. Un passo importante per fare esperienza e continuare a crescere.

Virtus Biella prosegue il proprio percorso con spirito positivo, consapevole del lavoro ancora da fare ma anche delle ottime potenzialità espresse in campo.