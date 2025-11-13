A IOLAVORO Biella 2025 c'è anche l’amministrazione penitenziaria

Nell’ambito dell’evento IOLAVORO Biella 2025, la più importante manifestazione piemontese dedicata a occupazione, formazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro, partecipa anche l’amministrazione penitenziaria.

L’appuntamento è fissato per venerdì 14 novembre, dalle 10 alle 18, al PalaForum di Biella, con ingresso libero e gratuito. La manifestazione, promossa dalla Regione Piemonte e pensata per rafforzare il legame tra formazione e impresa, porterà sul territorio 34 aziende, 19 agenzie per il lavoro, 4 enti formativi e 7 Fondazioni ITS Academy, con la partecipazione di oltre 770 studenti coinvolti nei tour e nei laboratori dedicati all’orientamento e alle professioni con 1.881 offerte di lavoro e 280 annunci. Insieme agli attori privati, saranno presenti le forze dell’ordine e, in particolare, l’amministrazione penitenziaria.

Durante l’attività promozionale, il pubblico potrà vedere la riproduzione di una tipica camera di pernottamento di istituto penitenziario, interagire con veicoli e strumentazioni e, altresì conoscere le specialità del corpo di Polizia Penitenziaria. Inoltre, grazie alla presenza dei ruoli tecnici in servizio presso il Laboratorio Centrale DNA, i visitatori potranno simulare un prelievo di campioni di DNA.