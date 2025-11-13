A Biella arriva il Natale con..la pista di pattinaggio!

L’attesa è finita: venerdì 14 novembre alle ore 17, davanti al suggestivo Battistero di Biella, verrà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio che darà ufficialmente il via agli eventi natalizi in città.

A rendere ancora più speciale questo momento sarà l’atleta Isabel Falcetto, che ci emozionerà con una elegante coreografia su ghiaccio, tra luci, musica e atmosfera da fiaba.

E poi… tutti in pista!

Grandi e piccini potranno calzare i pattini e lasciarsi trasportare dalla magia del Natale che comincia a risplendere nel cuore di Biella.