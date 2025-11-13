Ponderano: “A mali estremi, estremi rimedi”, chiusura tragicomica per "Autunno a Teatro"

Si chiuderà sabato 15 novembre 2025 alle ore 21.00, presso il Polivalente di Ponderano, la rassegna teatrale “Autunno a teatro” con la prima della compagnia I Nuovi Camminanti.

In scena la commedia tragicomica “A mali estremi, estremi rimedi”, scritta e diretta da Mariella Acquadro, che firma anche la sceneggiatura.

Sul palco si alterneranno Dario Bertagnolio, Antonella Boccadelli, Cristina Colonna, Carlo Costetti, Alberto Fante, Donatella Monteferrario, Maurizia Mosca, Paolo Pierotti e Laura Vittino.

La parte tecnica sarà curata da Cristina Martini (assistente alla regia, scenografia e progettazione), Maurizio Mercandino (luci, musiche ed effetti sonori), Monica Rubin Barzani (trucco, costumi e supporto al testo), e Federica Van (progettazione grafica).

L’appuntamento, patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, promette una serata coinvolgente e originale, dove ironia e mistero si intrecciano in un’atmosfera dal sapore gotico e surreale.