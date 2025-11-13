24 truffe commesse a Biella e nel nord Italia, portato in carcere un uomo di 62 anni

Nella giornata di ieri, 12 novembre, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Biella, a seguito di accurati accertamenti, hanno rintracciato e arrestato un 62enne italiano, pluripregiudicato, sul quale pendeva un ordine e di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo dovrà scontare una pena di anni 4, mesi 7 e giorni 4 di reclusione, oltre al recupero della pena pecuniaria di euro 600, per ben 24 episodi di truffa commessi a Biella e nel nord Italia. Il truffatore, instancabile e recidivo che nonostante le numerose condanne continuava a dedicarsi a commettere raggiri e frodi ai danni di ignari cittadini, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Biella.