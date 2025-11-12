Vittoria schiacciante per il Salussola Volley, 3-0 in trasferta a Vigliano VIDEO

Continua a macinare vittorie il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley. Ieri sera, martedì 11 novembre, i ragazzi della Prima Divisione hanno affrontato in trasferta il Vigliano Volley ASD per la quinta giornata di campionato, conquistando una netta e meritata vittoria per 3 set a 0.

Nonostante un periodo segnato da diversi infortuni che hanno messo a dura prova la panchina, la squadra ha saputo dimostrare carattere, grinta e uno straordinario spirito combattivo in tutti e tre i set. Sebbene il secondo set abbia rappresentato il momento di maggiore tensione e rischio, l'impeccabile gestione del gioco da parte di tutti i presenti in campo ha permesso di chiudere l'incontro con successo.

Il post-partita è stato un momento di celebrazione dello spirito di gruppo e della profondità della rosa. Il vice-capitano Carlo Oberti, vero e proprio trascinatore e motivatore della squadra, ha voluto sottolineare l'ottima prestazione del nuovo innesto: "Nonostante le difficoltà dovute agli infortuni, tutti i ragazzi sono stati eccezionali. Un plauso particolare va ad Alessio Roà che, subentrato da poco a causa delle defezioni, si è saputo distinguere per l'impegno e l'efficacia, dando un contributo fondamentale alla vittoria".

Lodi sono state rivolte anche all'allenatore e a tutti i giocatori che hanno saputo gestire la pressione e portare a casa tre punti preziosi. Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley invita tutti i sostenitori a partecipare ai prossimi eventi: la cena di presentazione ufficiale della squadra sabato 15 novembre a Salussola e alla prossima partita di campionato che si terrà in casa venerdì 21 novembre alle 21 contro il Volley Crescentino.