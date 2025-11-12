Pallavolo, Botalla TeamVolley si impone a Volley Gattinara FOTO

Prosegue senza ostacoli il cammino del Botalla TeamVolley nel girone di Prima Divisione TST. Al Palasport di Lessona la formazione biellese ha superato con autorità il Volley Gattinara con un netto 3-0 (25-15, 25-9, 25-11).

Per il TeamVolley, guidato da coach Ivan Turcich (vice Marco Allorto), hanno giocato: Zola 3, Boggiani 3, Sola 20, Lanari, Cena 11, Gariazzo, Masserano 9, Ferraris, Floris, Pivotto 6, Barengo 12, Guzzo (L).

Soddisfatta la centrale Giulia Barengo: «Una partita su due livelli diversi, in cui siamo riuscite a vincere senza fatica. Abbiamo sfruttato l’occasione per migliorare e mettere in pratica ciò che avevamo provato in allenamento. Ci sono ancora errori da limare, ma nel complesso possiamo ritenerci molto soddisfatte».

Under 18 Eccellenza

Generali TeamVolley – Igor Volley 0-3 (22-25, 16-25, 14-25)

Sfida proibitiva per la Generali TeamVolley, che al Palasport di Lessona ha affrontato una Igor Volley composta in gran parte da atlete militanti in Serie B2.

«Il pronostico era nettamente a favore dell’Igor – ha spiegato coach Ivan Turcich – e così è stato. Abbiamo disputato un buon primo set, poi siamo andate a fasi alterne e nel terzo non abbiamo avuto il giusto approccio. Nonostante la sconfitta, il lavoro resta positivo: si nota una crescita e possiamo risalire la classifica».

Under 16 Eccellenza

De Mori TeamVolley – PGS Ardor Casale 0-3 (7-25, 15-25, 12-25)

Giornata da dimenticare per la De Mori TeamVolley, battuta in casa da Casale.

«Non siamo praticamente scese in campo – ha commentato coach Marco Allorto –. Casale era alla nostra portata, ma abbiamo pagato una mentalità troppo remissiva, senza riuscire a reagire. Né le titolari né le sostituzioni hanno cambiato l’andamento della gara».

Under 14

Occhieppese Pallavolo – Conad TeamVolley 3-2 (16-25, 25-23, 25-20, 16-25, 16-14)

Match combattuto per la Conad TeamVolley, che al termine di cinque set molto tirati ha ceduto di misura alla Occhieppese Pallavolo.

«Una partita lunga, con troppi errori da parte nostra – ha sottolineato coach Benedetta Daffara –. Dobbiamo lavorare ancora molto per essere più lucide nei momenti decisivi e prenderci maggiori responsabilità. È solo l’inizio del campionato, quindi rimbocchiamoci le maniche per migliorare».