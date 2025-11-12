L'Occhieppese Under 16 sfiora l'impresa, sconfitta al tie-break dopo una grande rimonta

È stato un weekend di lunghe battaglie per l'Occhieppese, e anche l'Under 16 ha vissuto una domenica (9 novembre) ad alta intensità emotiva, terminata purtroppo con una sconfitta al tie-break sul campo del Cigliano.

La partita era iniziata nel peggiore dei modi per le ragazze dell'Occhieppese. Le avversarie di casa hanno imposto il loro gioco nei primi due set, chiudendoli nettamente per 25-13 e 25-21, portandosi sul rassicurante vantaggio di 2-0. Sembrava una gara compromessa, ma la squadra ha mostrato un carattere straordinario. Sotto di due parziali, l'Occhieppese ha tirato fuori l'orgoglio e ha iniziato una rimonta appassionante. Le ragazze sono riuscite prima ad accorciare le distanze, vincendo un combattutissimo terzo set per 25-23, e poi a dominare il quarto parziale, chiuso con un netto 25-16.

Una reazione veemente che ha portato la partita sull'inaspettato 2-2 e ha rimandato ogni verdetto al quinto set. Il tie-break è stato, come il resto della partita, molto combattuto. Le due squadre hanno lottato fino alla fine, ma questa volta è stato il Cigliano ad avere la meglio, aggiudicandosi il set decisivo per 15-12 e, di conseguenza, la vittoria per 3-2. Nonostante la sconfitta, resta la soddisfazione per la grande reazione e per aver portato a casa un punto importante da una trasferta che si era messa malissimo.

Tabellino Punti

Mele 4, Mosca 8, Buratti 9, Mettadelli 5, Nicolo 0, La Masa n.e, Ciko 8, Zampieri 10, Terlizzi n.e, Scaramal 5, Giordanetti 9, Scarpa 1 Giannotta L1, Noaca L2