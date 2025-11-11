Amron Team all'Ysangarda Trail: i risultati del fine settimana FOTO

Grande partecipazione e buoni piazzamenti per i runner biellesi all’Ysangarda Trail di Castellengo, che anche quest’anno ha richiamato numerosi atleti.

Sulla distanza di 19 km e 400 metri di dislivello, si sono distinti Emiliano Dipalma, 32° classificato, e Daniele Trivero, 60°.

Nella 12 km con 300 metri di dislivello, ottimo quinto posto assoluto per Marco Logoteta, seguito da Daniele Coda Caseia (sesto) e Salvatore Saia (settimo). Bene anche Claudio Carbone, 54°, e Paola Beccaria, 78ª.

Sabato pomeriggio, alla prima edizione della San Martinasca Trail a San Martino Canavese (15 km e 400 metri di dislivello), buona prova per Marco Prina Cerai, che ha chiuso 93° su oltre 250 partenti.