Borriana celebra il 4 novembre: Guerriero invita a riflettere su Pace e Libertà FOTO

In occasione del 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Borriana ha commemorato la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, che portò all’annessione di Trento e Trieste. Il sindaco Francesca Guerriero ha rivolto un discorso ai cittadini e ai giovani presenti, ricordando il valore della Pace e della Libertà conquistate con il sacrificio di tanti uomini e donne.

“Oggi rendiamo omaggio a chi ha perso la vita per la Patria. La Repubblica è grata alle Forze Armate per professionalità e umanità”, ha affermato il sindaco.

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante della Stazione dei Carabinieri, il Gruppo Alpini, l’Associazione reduci e combattenti, la Protezione Civile La Bessa e gli alunni della Classe V della Scuola Primaria, accompagnati dagli insegnanti.

Guerriero ha ricordato l’importanza della memoria e della responsabilità dei giovani: essere “seminatori di Pace” e promuovere il dialogo tra culture diverse.

Citando Carlo Azeglio Ciampi, il sindaco ha concluso:

“Il tricolore non è semplice insegna di Stato. È un vessillo di libertà conquistata da un popolo unito nei principi di fratellanza, uguaglianza e giustizia.”

La cerimonia si è chiusa con l’inno nazionale e l’omaggio al Tricolore.

"E' stato davvero emozionante ascoltare le frasi scritte dai ragazzi a scuola, e molto significativo condividere con loro questa giornata", commenta il sindaco.