Scuola Pallavolo Biellese, torna a gioire la prima squadra

Dopo due sconfitte di fila, torna a sorridere la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Di fronte al tifo amico del PalaPajetta, i ragazzi della Ilario Ormezzano Sai SPB si sono imposti con un netto 3-0 ai danni dei giovani torinesi del Volley Parella. Tre punti pieni per mettere nel mirino la zona playoff del girone regionale di Serie C.

Il commento di coach Giovanni Bonaccorso: “Non ci siamo lasciati ingannare dalla classifica, che vedeva i nostri avversari relegati all’ultimo posto. Parella era - ed è - infatti un ottimo collettivo, che ha avuto la sfortuna di incontrare, nelle prime cinque giornate di campionato, le squadre migliori del girone. Il risultato è stato rotondo, abbiamo sempre mantenuto il vantaggio e il controllo della partita. Con i ragazzi abbiamo parlato a lungo e lo faremo ancora. Abbiamo individuato cosa occorre per fare un ulteriore salto di qualità, ci stiamo lavorando consci che il calendario continuerà a presentarci avversarie di fascia alta. Ad esempio sabato prossimo dovremo giocarcela a Pinerolo, sul campo della capolista Val Chisone”.

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Volley Parella Torino 3-0 (25-22/25-19/25-21)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 5, Vicario, Agostini 6, Sensi 14, Stragiotti, Castrovilli, Antonov 4, Maretti, Graziano 5, Kuhla, Despaigne 17, Broglio, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.