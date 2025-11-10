 / Pallavolo

Scuola Pallavolo Biellese, torna a gioire la prima squadra

Dopo due sconfitte di fila, torna a sorridere la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Di fronte al tifo amico del PalaPajetta, i ragazzi della Ilario Ormezzano Sai SPB si sono imposti con un netto 3-0 ai danni dei giovani torinesi del Volley Parella. Tre punti pieni per mettere nel mirino la zona playoff del girone regionale di Serie C.

Il commento di coach Giovanni Bonaccorso: “Non ci siamo lasciati ingannare dalla classifica, che vedeva i nostri avversari relegati all’ultimo posto. Parella era - ed è - infatti un ottimo collettivo, che ha avuto la sfortuna di incontrare, nelle prime cinque giornate di campionato, le squadre migliori del girone. Il risultato è stato rotondo, abbiamo sempre mantenuto il vantaggio e il controllo della partita. Con i ragazzi abbiamo parlato a lungo e lo faremo ancora. Abbiamo individuato cosa occorre per fare un ulteriore salto di qualità, ci stiamo lavorando consci che il calendario continuerà a presentarci avversarie di fascia alta. Ad esempio sabato prossimo dovremo giocarcela a Pinerolo, sul campo della capolista Val Chisone”.

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Volley Parella Torino 3-0 (25-22/25-19/25-21)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 5, Vicario, Agostini 6, Sensi 14, Stragiotti, Castrovilli, Antonov 4, Maretti, Graziano 5, Kuhla, Despaigne 17, Broglio, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.

c. s. Scuola Pallavolo Biellese g. c.

