Cavaglià, buon interesse a Villa Salino per la mostra di Marita FOTO

Sabato 25 e domenica 26 ottobre si è tenuta a Cavaglià, presso la splendida cornice di Villa Salino, la mostra di pittura “Oltre la forma, oltre il colore” di Maria Rita Fogliasso, in arte Marita. Fin da bambina ha avuto la passione per i colori, che l’hanno sempre affascinata, tanto che dipinge sin dall'età di 17 anni.

In particolare, nel 2019, dopo una pausa per dedicarsi al lavoro e agli affetti, ha ripreso dipingendo sassi, che lasciava ovunque, per poi passare alla tela con colori ad olio, fino a scoprire anche l'acrilico. Si dedica anche alla pittura astratta, astratto materico e anche figurativo, oltre all’arte con il supporto della musica che le dà trasporto sia con i colori e anche con la fantasia nelle creazioni sulle sue tele.

“Molto conosciuta nel territorio locale, in particolare nel Vercellese, è molto apprezzata anche sul piano nazionale. Sono numerose le mostre personali e collettive che hanno visto esposte ed ammirate le sue opere: dal Palazzo Ducale di Agrigento, alla fiera dell’arte di Genova, al Palazzo Birago a Torino, al Castello di Castiglione d’Asti, e molti altri ancora - spiega l’assessore alla Cultura Monica Bertolini - Per questo, siamo orgogliosi che Marita abbia accettato il nostro invito ad esporre le sue opere a Cavaglià”.

“D’altro canto - prosegue il sindaco Mosé Brizi - siamo fieri che il lavoro svolto con costante dedizione dai volontari Amici di Villa Salino abbia consentito all’artista di trovare una cornice preziosa e accogliente, dando l’occasione ai molti visitatori di ammirare la storica dimora che è un vero gioiello del nostro paese”.

“Per chi non avesse avuto modo di essere presente - conclude l’assessore Bertolini - Marita Fogliasso sarà nuovamente ospite a Cavaglià in occasione di una mostra di pittura collegiale che sarà inaugurata sabato 22 novembre e sarà visitabile ogni fine settimana sino a domenica 7 dicembre.