Nuovo ospedale, nuova comunicazione: l’AOU di Novara si affida a Pirene S.r.l.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara annuncia l’affidamento a Pirene S.r.l., realtà con oltre vent’anni di esperienza negli uffici stampa e nella comunicazione sanitaria, del nuovo servizio di assistenza ai processi di informazione.

Pirene affiancherà l’Ufficio Stampa dell’AOU garantendo la redazione e diffusione dei comunicati, la gestione dei rapporti con i media, l’organizzazione delle attività informative e il presidio costante dei canali digitali. Il servizio comprenderà inoltre il coordinamento con gli uffici stampa istituzionali, tra cui quelli del 118 e delle strutture regionali competenti.

Obiettivo dell’incarico è assicurare un’informazione chiara, tempestiva e continuativa, a supporto delle attività cliniche, scientifiche e istituzionali dell’Azienda, in una fase particolarmente significativa che comprende anche il percorso verso la realizzazione del nuovo Ospedale “Città della Salute”.

Il Servizio di Comunicazione Emergenze 118 è pienamente operativo da oggi, 4 dicembre 2025. Le comunicazioni verranno diffuse ai media secondo criteri di notiziabilità oggettivi, improntati a una razionalizzazione dei tempi di lavoro, sia della struttura sia delle redazioni. Per le emergenze, il presidio informativo è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno.

«Siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza al servizio di una delle più importanti realtà ospedaliere italiane» – dichiara Laura Frati Gucci, legale rappresentante di Pirene – «e di contribuire, attraverso questa collaborazione, alla valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dall’AOU Maggiore della Carità».

Il servizio avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo secondo quanto previsto dalla procedura di gara.