Nuovo ospedale, nuova comunicazione: l’AOU di Novara si affida a Pirene S.r.l.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara annuncia l’affidamento a Pirene S.r.l., realtà con oltre vent’anni di esperienza negli uffici stampa e nella comunicazione sanitaria, del nuovo servizio di assistenza ai processi di informazione.

Pirene affiancherà l’Ufficio Stampa dell’AOU garantendo la redazione e diffusione dei comunicati, la gestione dei rapporti con i media, l’organizzazione delle attività informative e il presidio costante dei canali digitali. Il servizio comprenderà inoltre il coordinamento con gli uffici stampa istituzionali, tra cui quelli del 118 e delle strutture regionali competenti.

Obiettivo dell’incarico è assicurare un’informazione chiara, tempestiva e continuativa, a supporto delle attività cliniche, scientifiche e istituzionali dell’Azienda, in una fase particolarmente significativa che comprende anche il percorso verso la realizzazione del nuovo Ospedale “Città della Salute”.

Il Servizio di Comunicazione Emergenze 118 è pienamente operativo da oggi, 4 dicembre 2025. Le comunicazioni verranno diffuse ai media secondo criteri di notiziabilità oggettivi, improntati a una razionalizzazione dei tempi di lavoro, sia della struttura sia delle redazioni. Per le emergenze, il presidio informativo è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno.

«Siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza al servizio di una delle più importanti realtà ospedaliere italiane» – dichiara Laura Frati Gucci, legale rappresentante di Pirene – «e di contribuire, attraverso questa collaborazione, alla valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dall’AOU Maggiore della Carità».

Il servizio avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo secondo quanto previsto dalla procedura di gara.

C.S. Regione Piemonte, G. Ch.

