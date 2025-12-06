Piemonte, approvata la legge per promuovere tutori e amministratori di sostegno volontari

Il Consiglio regionale ha approvato nella giornata di ieri, venerdì 5 dicembre, la Proposta di Legge n. 75 “Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno”, a prima firma Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Consiliare Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale.

La PdL n. 75 riguarda l’istituzione di una nuova forma di volontariato, quella dell’amministratore di sostegno e del tutore volontari. Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML) ci tiene in modo particolare a sottolineare l’impatto che la nuova Legge può avere sull’attività dei Sindaci, in particolare dei piccoli comuni: «Mi pare una norma fondamentale per affiancare i professionisti, avvocati e commercialisti, e gli assistenti sociali, spesso oberati dal numero di casi di cui devono occuparsi; nei piccoli comuni, inoltre, spesso sono i Sindaci a essere nominati Tutori o Amministratori di Sostegno, con un evidente ulteriore e gravoso carico di lavoro e di responsabilità: contratti per badanti, gestione ordinaria dell’amministrazione, piccoli e grandi acquisti e piccoli e grandi inconvenienti, come accade a tutti nella quotidianità. Più frequentemente di quanto si pensi, i Sindaci non devono occuparsi di un caso soltanto, ma di più persone diverse alla volta. Non sempre esiste, inoltre, la possibilità di delegare l’incarico ai servizi, i Sindaci dei piccoli comuni sono obbligati a fare tutto in prima persona. Con questa norma diamo un’opportunità in più, non soltanto per lo sgravio di incombenze e responsabilità ai Sindaci, ma anche perché le persone che ne hanno bisogno vengano seguite in modo quanto più possibile tempestivo, accurato e umanamente partecipe».