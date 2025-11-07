Salussola Volley: Mercatino Franchising Biella gioca in casa, tutti pronti al debutto stagionale

Dopo tre gare disputate in trasferta, il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley è pronto per l’atteso debutto stagionale davanti al proprio pubblico. La formazione di Prima Divisione Maschile scenderà in campo per la prima partita casalinga del campionato 2025/2026, valida per la quarta giornata.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre, con fischio d’inizio alle ore 21, presso la palestra comunale di Salussola, dove i padroni di casa affronteranno l’ASD Volley Bellinzago.

La società invita tifosi, appassionati e la comunità sportiva a partecipare numerosi per sostenere la squadra in questo importante esordio casalingo.

In occasione di questa “prima” stagionale, il Club ha anche curato l’installazione di nuove grafiche adesive sul campo di gioco, un elemento che valorizza l’immagine della squadra e contribuisce a rendere l’ambiente di gara più coinvolgente e professionale per atleti e spettatori.

Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley confida in una grande affluenza per celebrare insieme questo significativo momento sportivo.