Biella, tutto pronto per Ben Cuncià: il Macchie guida il festival della polenta concia VIDEO

A 400 metri sul livello del mare, il “Macchie”, Marco Macchieraldo, è pronto per il Ben Cuncià, il festival della polenta concia, simbolo della tradizione biellese. Cucchiaio alla mano, invita tutti a partecipare: «Vi aspettiamo per venirci a trovare».
Il Macchie accoglierà le persone da piazza Martiri della Libertà fino a Oropa, dando il benvenuto a quanti parteciperanno alla manifestazione.
Per informazioni: 333 2662599.
Nel pomeriggio, alle 14.30, in compagnia dell’associazione Mucrone Local, della Fondazione Biellezza e del Santuario di Oropa, verrà inaugurato il Sentiero della Polenta Concia Biellese, realizzato a Oropa grazie a parte del ricavato del Ben Cuncià 2024.
Un’iniziativa che permetterà di scoprire come smaltire un ottimo piatto di polenta concia grazie a una bella camminata, unendo gusto, natura e valorizzazione del territorio.