Crolli, case inagibili, disagi alla corrente e viabilità modificata: ultimi aggiornamenti dall'incendio di Ternengo - Foto e Video Benedetti per newsbiella.it

Aggiornamento ore 12.40

Si stanno concludendo le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dei locali, avvolti completamente dalle fiamme dalle 4 di questa mattina, 6 novembre, in frazione Oro, nel comune di Ternengo. Sono ancora presenti alcuni piccoli focolai nella parte superiore delle due abitazioni, gravemente danneggiate dall'incendio e dichiarate completamente inagibili. Sarebbero avvenuti anche dei parziali crolli all'interno dei locali. Inoltre, una di queste è una seconda casa. La terza, invece, è stata sfiorata dal rogo, circoscritto in alcuni porzioni di tetto.

A dare l'allarme, dalle informazioni raccolte, una residente di oltre 90 anni che avrebbe avvertito un intenso odore di bruciato. La stessa è stata assistita sul posto dal personale sanitario del 118, presente sul posto, insieme al figlio e al sindaco Luigi Russo, oltre ai Carabinieri e a diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Tutte le persone stanno bene e non è stato necessario il trasporto in ospedale, come si è pensato in un primo momento. Ora i due abitanti degli alloggi saranno ospitati da parenti.

L'incendio ha anche causato disagi alla linea elettrica, tanto che una parte del paese è priva di energia. È all'opera il personale dell'Enel per ripristinare il più velocemente possibile la corrente che dovrebbe ritornare nel pomeriggio. In più, è stata limitata la viabilità: dal momento che il centro di Ternengo è occupato dai mezzi di soccorso, il traffico è stato interrotto sulla Provinciale 205 per chi arriva dal comune di Ronco Biellese. Sempre nelle prossime ore saranno smassate le macerie ed effettuati i dovuti sopralluoghi che stabiliranno le cause del rogo.

Aggiornamento ore 8.25

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento unita alla verifica delle strutture, gravemente danneggiate dall'incendio, scoppiato nel centro abitato di Ternengo, dalle 4 di oggi, 6 novembre. Le fiamme hanno colpito tre case a schiera. In campo i i Vigili del Fuoco della sede centrale di Biella, assieme ai distaccamenti volontari di Cossato, Ponzone e Santhià.

Le squadre, coordinate dal funzionario di servizio, stanno operando nell'estinzione del rogo con la messa in sicurezza dell'area. Inoltre, nel corso dell'intervento, una persona è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.

Il fatto

Dalle prime ore di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati a Ternengo, in Frazione Oro, per domare un incendio che ha distrutto due abitazioni e danneggiato gravemente una terza.

Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, Cossato, Ponzone e Santhià, che stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme, visibili anche a grande distanza.

A dare l’allarme è stato un ex agente della Polizia locale, residente di fronte alle case interessate, che si è accorto del rogo dopo essersi svegliato per il rumore e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Tutti gli abitanti delle case coinvolte sono stati messi in salvo e non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti e la disperazione delle famiglie è grande per la perdita delle loro abitazioni.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso: i Vigili del Fuoco proseguiranno il lavoro fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri e una squadra Enel che si sta occupando del distacco dell'impianto dalle strutture coinvolte nel rogo.