A Biella più cittadini segnalano: “Volantinaggio selvaggio sulle auto”, i chiarimenti della Polizia Locale

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di cittadini e lettori che riportano casi di “volantinaggio selvaggio” lungo le vie cittadine di Biella.

In particolare, da molte settimane, su molte auto in sosta vengono lasciati anche biglietti da visita plastificati – non solo semplici volantini – appoggiati sui parabrezza o infilati nelle portiere. Alcuni residenti hanno espresso alcuni dubbi e chiesto chiarimenti sulla legittimità o meno di simili iniziative. Soprattutto se comportano un rischio per il decoro urbano (come il fenomeno dell'abbandono a terra di tali biglietti) e se tale distribuzione è compatibile con i regolamenti comunali.

Su queste tematiche ha fatto chiarezza il comandante della Polizia Locale di Biella Massimo Migliorini: “Il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità esterna vieta una serie di comportamenti trai quali il 'volantinaggio avente finalità commerciali con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico'. Entrando nello specifico vieta altresì 'l’effettuazione di pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) con apposizione su veicoli in sosta'. Non è infrequente che la Polizia Locale intervenga multando, con sanzione pecuniaria amministrativa, chi commissiona queste forme di pubblicità vietate o lo stesso esecutore materiale dell'illecito. Il volantinaggio è ammesso solamente nelle buche delle lettere oppure qualora non abbia finalità commerciali, ad esempio quello politico”.