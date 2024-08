Biella, mensa scolastica: tariffe invariate ma si iscrive solo chi è in regola con i pagamenti

Il Comune di Biella ha iniziato a raccogliere le iscrizioni alle mense scolastiche per il nuovo anno 2024/2025. Per procedere ci sarà tempo fino al 6 settembre, ma chi aveva figli iscritti già l'anno passato, potrà iscriverli solo se sono in regola con i pagamenti.

A chi ha invece ha un saldo negativo al 26 Luglio 2024, relativo all’anno scolastico 2023/2024, l’Ufficio Istruzione provvederà ad emettere un apposito avviso di pagamento, che sarà trasmesso unitamente alle istruzioni per il pagamento. Solo dopo che verrà saldato il debito si potrà procedere con l'iscrizione.

Le tariffe rimarranno invariate per tutto l’anno scolastico 2024/2025, fatte salve eventuali prescrizioni di legge di futura emanazione.

Per l'iscrizione le famiglie dovranno collegarsi al link https://www3.itcloudweb.com/biellaportalegen Attraverso il nuovo sistema, i genitori avranno a disposizione un Portale Web e un’APP per gestire con semplicità qualsiasi aspetto del servizio di refezione scolastica.

E gli utenti non iscritti nel precedente anno scolastico? Per loro l’accesso al portale per l'iscrizione dovrà essere effettuato accedendo al link https://www3.itcloudweb.com/biellaportalegen

tramite SPID o CIE.

Per ulteriori info cliccare qui