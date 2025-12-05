Natale con la Biellese: sponsor, partner e prima squadra riuniti all’Agorà FOTO

Martedì sera, all’Agorà Palace Hotel di Biella, la Biellese ha incontrato a cena sponsor, partner, istituzioni e sostenitori del Club per il tradizionale appuntamento natalizio, anticipando gli auguri in vista delle festività ormai prossime. Oltre un centinaio gli ospiti presenti, compresi i giocatori della prima squadra, lo staff tecnico guidato da mister Luca Prina e i dirigenti bianconeri.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Alessandro Blotto, che dopo aver ringraziato tutti coloro che accompagnano quotidianamente il percorso del Club ha ribadito l’importanza del sostegno degli sponsor, grazie al quale la Biellese può guardare al futuro con sempre maggiore convinzione.

Durante la serata sono stati consegnati tre panettoni “speciali”, nati dall’iniziativa social realizzata in collaborazione con La Pasticceria – Simone De Mori. Per l’occasione, tre volti della prima squadra – il capitano Nicolò Pavan, Edoardo Artiglia e Stefano Beltrame – si sono trasformati in pasticceri per un giorno: giacca bianca, cappello da chef e mani in pasta per creare tre panettoni artigianali De Mori poi consegnati proprio in occasione della cena. La cena a buffet offerta agli ospiti è stata curata proprio da De Mori, che ha firmato l’eccellente proposta gastronomica della serata.

“La Biellese rivolge un sentito ringraziamento a Simone De Mori e al suo staff per la collaborazione, e all’Agorà Palace Hotel per l’accoglienza e l’organizzazione impeccabile. Un grazie speciale va anche a tutti i partecipanti, che hanno contribuito a rendere questo momento di condivisione ancora più significativo” si legge nella nota stampa.