SPORT | 05 dicembre 2025, 09:00

Bocciodromo Città di Biella: i risultati dei quarti e le semifinali in programma

Mercoledì sera, al “Città di Biella”, si sono disputati i quarti di finale del torneo serale che ha visto impegnate 16 quadrette in formazione CCDD.
Questi i risultati:

Bassa Valle Helvetia – San Secondo Bennese Angaramo: 13-5

Ternenghese Ronchese Banderè – Burcina Pomini: 9-13

Burcina Mosca – San Secondo Bennese Boccaletti: 1-13

CRC Gaglianico Morandi – CRC Gaglianico Zaffalon: 5-13

Accedono al turno successivo e si affronteranno mercoledì 10 dicembre nelle semifinali:

Bassa Valle Monetta – Burcina Pomini

San Secondo Bennese Boccaletti – CRC Gaglianico Zaffalon

Sante Tregnago

