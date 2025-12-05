Bocciodromo Città di Biella: i risultati dei quarti e le semifinali in programma

Mercoledì sera, al “Città di Biella”, si sono disputati i quarti di finale del torneo serale che ha visto impegnate 16 quadrette in formazione CCDD.
Questi i risultati:
Bassa Valle Helvetia – San Secondo Bennese Angaramo: 13-5
Ternenghese Ronchese Banderè – Burcina Pomini: 9-13
Burcina Mosca – San Secondo Bennese Boccaletti: 1-13
CRC Gaglianico Morandi – CRC Gaglianico Zaffalon: 5-13
Accedono al turno successivo e si affronteranno mercoledì 10 dicembre nelle semifinali:
Bassa Valle Monetta – Burcina Pomini
San Secondo Bennese Boccaletti – CRC Gaglianico Zaffalon