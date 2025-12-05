Biella, la Lega incontra i cittadini per illustrare il Decreto Sicurezza 2

Militanti e sostenitori leghisti sono tornati in piazza a Biella con un gazebo per illustrare i contenuti del Decreto Sicurezza 2, fortemente voluto dalla Lega.

All’interno saranno previste misure come lo sgombero rapido di tutti gli immobili illegalmente occupati, una stretta su furti in abitazione e borseggi e altre che si legano anche al tema dell’immigrazione, come per esempio la riduzione della platea di chi può beneficiare dei ricongiungimenti familiari e la riduzione dell’età massima da 21 a 19 anni per l’accoglienza nelle strutture per i minori stranieri non accompagnati, con la possibilità di cessazione dell’accoglienza in caso di comportamenti contrari alle regole di buona convivenza e di inserimento sociale (commissione di reati).

Saranno previsti anche la velocizzazione dell’espulsione per coloro che hanno commesso un reato e devono scontare una pena detentiva non superiore a due anni e l’introduzione del permesso di soggiorno a punti. A ciò si aggiungono il contrasto alle baby gang, la minore immigrazione irregolare, oltre a maggiori tutele alle forze di polizia, tutela della proprietà privata contro occupazioni abusive e furti sono i cardini dell’operato della Lega al governo in materia di sicurezza.

Inoltre, la Lega biellese si ritroverà questa domenica 7 dicembre, alle 12, per il pranzo di Natale, con la partecipazione del segretario regionale e capogruppo Lega alla Camera Riccardo Molinari.