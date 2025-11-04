Padre e figlia biellesi alla Maratona di New York: Carlo e Sara Vineis tagliano insieme il traguardo FOTO e VIDEO

Anche quest’anno molti podisti italiani hanno preso parte alla Maratona di New York domenica 2 novembre, affrontando i 42.195 metri che attraversano i cinque distretti della metropoli americana.

Tra i partecipanti biellesi, anche Carlo Vineis e la figlia Sara, che hanno concluso la gara con un tempo di 5 ore e 3 minuti. Per Carlo non era la prima volta: aveva già partecipato all'evento 30 anni fa, ma questo anno è stato tutto molto diverso per lui, un'esperiezna unica. “L’obiettivo non era il tempo – racconta Carlo –. Nel 1995 avevo chiuso in 3 ore e 41 minuti, ma questa volta volevo solo correre con mia figlia, alla sua prima maratona, e farla tutta insieme. È stata un’emozione indescrivibile, una giornata che non dimenticheremo”.