Gaglianico promuove il servizio civile universale

Il comune di Gaglianico ha aderito al bando per il servizio civile universale, un’occasione per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per vivere un’esperienza formativa con la finalità di acquisire nuove competenze e contribuire concretamente alla crescita della propria comunità, a stretto contatto con i servizi comunali. Il servizio svolto diventa utile oltrepiù per un eventuale orientamento professionale.

“E’ per noi una valida iniziativa quella di partecipare al bando per il servizi civile: affiancare giovani volenterosi ai nostri servizi scolastici ed arricchire l’offerta per la nostra cittadinanza - dichiara il sindaco Paolo Maggia - Ci sarà un affiancamento da parte di personale qualificato con l’obiettivo di fare emergere competenze proprie, sia tecniche che umane”.

I volontari partecipano quindi a progetti della durata di un anno, con un totale di impiego settimanale di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. È prevista un’indennità mensile di 519,47 euro. Per accedere alla candidatura, per il Comune di Gaglianico di n. 1 unità, è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), utilizzando SPID oppure Carta d’Identità Elettronica.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata all’8 aprile 2026, alle ore 14. Per informazioni rivolgersi a: Il filo da tessere: https://ilfilodatessere.com/servizio-civile/ serviziocivile@ilfilodatessere.com o 3662146994.