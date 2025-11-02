Difendiamoci insieme, a Gifflenga incontro pubblico con i Carabinieri: focus su truffe e furti

Paesi e Carabinieri uniti per la prevenzione di truffe e furti. Il comune di Gifflenga, in stretta collaborazione con i militari della Stazione di Mottalciata, annuncia l'organizzazione di un incontro formativo e informativo dedicato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione a truffe e furti.

L'iniziativa, pensata per la cittadinanza, mira a fornire strumenti pratici e conoscenze utili per riconoscere situazioni di pericolo e adottare misure preventive efficaci. La serata dal tema “Prevenzione dei reati contro il patrimonio (Truffe e Furti)” avrà luogo venerdì 14 novembre, alle 16.45, al salone polivalente del Gifflenga Village. L'incontro vedrà la partecipazione dei Carabinieri che illustreranno le tecniche più diffuse utilizzate dai malintenzionati, con un focus specifico sulle truffe e sui metodi per proteggere la propria abitazione e i propri beni.

Sarà inoltre un momento importante per creare un dialogo diretto tra la comunità e le istituzioni preposte alla sicurezza. Lo slogan dell'evento è un chiaro invito alla partecipazione attiva: “Difendiamoci insieme: conoscere è il modo migliore per proteggersi”. L'amministrazione comunale e l'Arma invitano caldamente tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per acquisire consapevolezza e contribuire al mantenimento della sicurezza e della serenità nella nostra comunità.