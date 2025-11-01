Nuova ondata di incidenti nel Biellese, tanto spavento ma nessun ferito

Nuova ondata di sinistri stradali nel Biellese ma fortunatamente non si sono registrati feriti. A Biella, intorno alle 10 di ieri, 31 ottobre, è stato segnalato un tamponamento tra più veicoli in corso San Maurizio. Indenni le conducenti alla guida, impegnate nella compilazione del modello cid.

Altro incidente a Vigliano Biellese senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio mentre a Cerrione, stando alle prime ricostruzioni, un furgone avrebbe urtato un albero finito in mezzo alla strada. Infine, a Lessona, alle 20, un'auto ha travolto in pieno un cinghiale apparso sulla carreggiata. Grosso spavento per l'uomo alla guida ma solo danni alla carrozzeria. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.