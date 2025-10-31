Ginnastica ritmica, un esordio positivo per le ginnaste di APD Pietro Micca

Domenica 26 ottobre a Chivasso la ginnastica ritmica è scesa in pedana nella terza prova del Campionato Regionale Individuale Silver LC1 e anche APD Pietro Micca ha schierato con orgoglio le sue ginnaste. Due giovani atlete che per la prima volta hanno affrontato questo livello accrescendo le loro difficoltà e le loro esperienze. In categoria Allieve 2 Melissa Zerbola presenta alla giuria il suo nuovo esercizio al corpo libero e il rinnovato esercizio alla palla; affronta la nuova esperienza con coraggio e termina all’ottavo posto con una buona presenza in campo gara. Nella categoria successiva Clarissa Ghiardo con emozione mostra l’esercizio al cerchio e tutto il suo lavoro per la nuova coreografia con la palla, terminando anche lei ottava. Un’esperienza importante per le tecniche che ne escono soddisfatte della conferma di essere sulla strada giusta.