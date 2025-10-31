Bi Roller Pattinaggio Biella, in Corea 4 atleti in gara

Sono partiti questa mattina da Malpensa i quattro pattinatori biellesi della ASD Bi Roller Pattinaggio Biella che nei prossimi giorni gareggeranno in Corea vestendo la divisa del team Hard Legs.

Sono Achille e Annibale Sangiorgi e Susanna e Michele Rocchetti, che saranno accompagnati nella trasferta internazionale da Michele Cicognani, storico pattinatore di Ravenna e creatore del team Hard Legs e da Kevin Massa, atleta di Forlì, altro membro del team. I sei pattinatori italiani prenderanno parte al ventennale della Maratona internazionale di Jeonju, capoluogo della provincia sudcoreana del Jeolla Settentrionale: sabato 1’ novembre gareggeranno in pista scegliendo una competizione tra le diverse proposte e domenica 2 novembre disputeranno la maratona. Rientreranno in Italia martedì 4 novembre.

“Siamo felicissimi – commentano i quattro pattinatori biellesi -. E’ un’opportunità straordinaria, nata quasi per caso. Siamo stati invitati a gareggiare in Corea, in un contesto di altissimo livello agonistico, e non ci siamo fatti scappare l’occasione…” Il team Hard Legs è nato circa un anno e mezzo fa e BI Roller lo ha “incrociato” a settembre 2024 durante la Maratona di Berlino. “Era un team appena costituito – spiega Federica Ugliengo, Presidente e Allenatore di Bi Roller Pattinaggio Biella – e io conoscevo il suo ideatore, Michele Cicognani. L’ho contattato e dopo aver ragionato insieme del progetto sportivo nato con l’idea di gareggiare in contesti internazionali gli ho proposto l’inserimento dei miei 4 atleti di punta della Bi Roller. L’idea è piaciuta e abbiamo iniziato a collaborare”.

Fin dai primi mesi del 2025 i ragazzi del team, i quattro biellesi, l’atleta di Forlì e Michele Cicognani, hanno cominciato a incontrarsi di tanto in tanto per disputare insieme delle gare e maratone internazionali: prima Geisingen in Germania ad aprile, poi la maratona di Mitteland in Svizzera a giugno, poi il trofeo di Santa Maria Nuova e la maratona Pordenone in Italia ad agosto, infine ancora la maratona di Berlino a settembre. Ora la Corea. I progetti per il team Hard Legs sono ambiziosi e nel corso del prossimo anno si vorrebbe aumentare il numero di gare disputate. Ma servono aiuti: da Biella e da Ravenna si cercano sponsor e collaborazioni per sostenere i costi delle trasferte e del materiale. La visibilità del team è importante perché gli atleti parteciperanno a gare internazionali nel territorio europeo (Germania, Svizzera, Francia, Spagna e Portogallo). Intanto in questo fine settimana, da Biella, tutta la squadra Bi Roller seguirà le gare e farà il tifo.