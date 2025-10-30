Ginnastica artistica, Pietro Micca si conferma vicecampione regionale al campionato di squadra Gold

Weekend fitto quello di fine ottobre per il calendario della ginnastica artistica, con APD Pietro Micca impegnata sia nel settore maschile che femminile con due gare importanti.

A Torino le ragazze sono scese in pedana per la seconda prova del Campionato di squadra Gold. Nella categoria Gold 1, la più difficile, salgono ancora sul secondo gradino del podio Adele Biasetti, Chiara Coda Bardot e Viola Mantoan. Con questo ottimo risultato si confermano le vice campionesse regionali e accedono di diritto alla zona tecnica del 8-9 novembre dove affronteranno le migliori squadre di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Qualificate anche le ragazze della squadra di Gold 2, che chiudono la loro seconda prova al nono posto. Giada Garrone, Martina Cozzani, Matilde Carnini, Mia Duranti e Valentina Caldera hanno svolto una buona prova e con determinazione migliorato i loro punteggi a trave, attrezzo sempre ostico per le giovani ginnaste. Nello stesso momento a Mortara il settore maschile vedeva svolgersi la fase interregionale del Campionato Individuale Gold Senior dove Davide Mascherpa con orgoglio è stato l’unico rappresentante piemontese della categoria.

Ha gareggiato nella specialità del corpo libero, chiudendo al 13º posto e sfiorando la qualificazione nazionale; chiude una gara dove si è dimostrato ancora una volta ginnasta di qualità con un buon punteggio sull’esecuzione degli elementi.