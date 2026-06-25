Valdengo, vertenza Orso Blu: i sindacati mobilitati per la difesa di 137 posti di lavoro

Riceviamo e pubblichiamo:
“Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS esprimono forte preoccupazione per la drammatica situazione occupazionale presso la cooperativa Orso Blu Impresa Sociale di Valdengo.
A seguito della risoluzione del contratto di appalto da parte di Hermes Fulfilment S.r.l., la cooperativa ha avviato lo scorso 23 giugno una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 107 dipendenti diretti e circa 30 lavoratori somministrati.
La situazione attuale: durante l’incontro tenutosi il 24 giugno, l’azienda ha manifestato la disponibilità di sospendere temporaneamente l'efficacia dei licenziamenti, aprendo uno spazio per una nuova fase negoziale. L’assemblea del personale, riunitasi oggi, ha votato il pieno sostegno alla vertenza, ribadendo la ferma volontà di difendere ogni singolo posto di lavoro.
Le richieste del Sindacato: le Organizzazioni Sindacali avanzano due richieste prioritarie:
1.Il coinvolgimento attivo di Hermes Fulfilment S.r.l. è considerato dalle OOSS indispensabile, il confronto diretto con la committente che si dovrà prendere le proprie responsabilità industriali e sociali, contribuendo a individuare soluzioni occupazionali concrete.
2.Proroga della CIGS: Si richiede l’estensione della Cassa Integrazione fino a settembre 2026, per garantire la continuità di reddito oltre la scadenza del 28 giugno e permettere di costruire un percorso di salvaguardia reale.
Comunicato sindacati
A seguire la nota stampa della direzione di Orso Blu Impresa Cooperativa Sociale: “Stiamo trattando con i sindacati per trovare la situazione migliore per i lavoratori”.