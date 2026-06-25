Mongrando, l’annuncio del sindaco Teagno: “La raccolta dell’indifferenziato continuerà ad essere settimanale”

“Con soddisfazione comunichiamo alla cittadinanza che il sindaco di Mongrando Michele Teagno, che aveva già espresso parere contrario durante l’assemblea dei sindaci rispetto alla riduzione del servizio di raccolta dell’indifferenziato, si è fatto nuovamente portavoce delle numerose segnalazioni e lamentele ricevute in queste settimane. Grazie ad un confronto e ad una contrattazione con COSRAB e SEAB, condivisa insieme ad altri sindaci del territorio, si è ottenuto un importante risultato: la raccolta dell’indifferenziato continuerà ad essere settimanale. La nuova modalità entrerà in vigore dalla seconda settimana di luglio, con primo passaggio mercoledì 8. Successivamente la raccolta avverrà una settimana il mercoledì e la settimana successiva il sabato”. Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali social.

E aggiunge: “Ricordiamo che la scelta iniziale da parte del Consorzio relativa al passaggio quindicinale era stata pensata per contenere gli aumenti tariffari e soprattutto per incentivare un corretto conferimento dei rifiuti, che – se effettuato nel modo giusto – consente una significativa riduzione del rifiuto secco indifferenziato. Per questo motivo, indipendentemente dal numero dei passaggi, invitiamo tutti i cittadini a continuare a differenziare correttamente, contribuendo così a migliorare il servizio, ridurre i costi e tutelare l’ambiente”.

Il Comune ha poi informato i cittadini che sono disponibili i nuovi e definitivi calendari della raccolta rifiuti, aggiornati con una variazione importante, ossia il ritiro del residuo-indifferenziato che torna ad essere settimanale, con passaggio il mercoledì e il sabato a settimane alterne. Da sabato i calendari cartacei potranno essere ritirati presso attività commerciali, bar, lavanderie, farmacie, ambulatori medici, casa di comunità, chiese e uffici comunali.

Inoltre, il calendario sarà disponibile anche sul sito del Comune e sulle pagine social ufficiali di Mongrando. Si ricorda che verranno raccolti solo i rifiuti depositati negli appositi contenitori (ad eccezione dei sacchi per la plastica).